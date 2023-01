அட கொடுமையே! பாஜக நடத்திய கபடி போட்டி.. விளையாடகூட வராத அணிகள் -மணி கணக்கில் காத்திருந்த எல்.முருகன்

Namakkal

நாமக்கல்: பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு நாமக்கலில் பாஜக நடத்தப்பட்ட சார்பில் மாபெரும் மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் எந்த அணிகளும் விளையாட வராததால் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் 2 மணி நேரம் காத்திருந்தார். கடைசியில் 2 அணிகள் மட்டுமே விளையாட வந்ததால் பாஜக நிர்வாகிகள் அதிர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறார்கள்.

பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு நாமக்கல் கிழக்கு மாவட்ட பாரதிய ஜனதா கட்சி இளைஞர் அணி சார்பாக மாநில அளவிலான ஆண்களுக்கான கபடி போட்டியை மத்திய தகவல் ஒளிபரப்புத் துறை இணை அமைச்சர் டாக்டர் எல்.முருகன் தொடங்கி வைத்தார்.

தமிழ்நாடு பாஜக சார்பில் பல்வேறு பகுதிகளில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் ஈரோட்டில் நேற்று கபடி போட்டி தொடங்கியது

Union Minister of State L.Murugan waited for 2 hours as no teams came to play in the big state-level kabaddi tournament organized by BJP in Namakkal on the occasion of Pongal festival.