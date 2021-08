Namakkal

oi-Velmurugan P

நாமக்கல் : ATM இயந்திரத்தை உடைத்து உள்ளே சென்ற வடமாநில இளைஞன், அதில் இருந்து வெளியே வர முடியாமல் வசமாக மாட்டிக்கொண்டதால் போலீசாரிடம் சிக்கினான். இந்த சம்பவம் நாமக்கல் மாவட்டம் அணியாபுரத்தில் நடந்துள்ளது. அந்த கொள்ளையனிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.

டொக் டொக்.. சத்தம்.. உள்ளே போன போலீஸ்.. வீணாய் போன ராஜதந்திரம்.. விரக்தியில் திருடன்

நாமக்கல் மாவட்டம் அணியாபுரத்தில் ஒரு வஙகியின் ஏ.டி.எம் மையம் ஒன்று செயல்படுகிறது. இங்கு காவலாளிகள் யாரும் இல்லை.

5 மாவட்டங்களில் வெளுக்கப்போகும் கனமழை...3 நாட்களுக்கு கவனம் மக்களே - பலத்த காற்றும் வீசுமாம்

இதனால் அந்த பகுதியில் ரோந்த செல்லும் போலீசார் ஏ.டி.எம் மையத்திற்குள் நள்ளிரவு நேரங்களில் அடிக்கடி ஆய்வு செய்வதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

English summary

The North Indian youth, who broke into the ATM machine and went inside, was caught by the police as he was comfortably trapped unable to get out of it.