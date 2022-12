விண்ணில் நடந்த போர் முதல் விண்கல் வரை.. 2022ம் ஆண்டின் மாஸ் விண்வெளி நிகழ்வுகள்.. நடந்தது என்ன?

New York

நியூயார்க்: கடந்த 2021ம் ஆண்டின் இறுதியில் ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி விண்ணில் ஏவப்பட்டதிலிருந்து பிரபஞ்சம், அண்டம் என விண்வெளி மீது மக்களுக்கு தீராத ஆர்வம் ஏற்பட்டுவிட்டது. ஜேம்ஸ் வெப் விண்வெளிக்கு சென்றது என்னவோ 2021 டிசம்பராக இருக்கலாம். ஆனால் அது எடுத்த முதல் புகைப்படம் 2022ம் ஆண்டில்தான். அந்த வகையில் ஜேம்ஸ் வெப் முதல் ஆர்டிமிஸ் திட்டம் வரை வானியல் நிகழ்வுகள் 2022 எனும் தலைப்பில் இங்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

குவாட்ரான்டிட்ஸ் விண்கற்கள் மழை: ஜனவரி 3ம் தேதி இரவு தொடங்கி 4ம் தேதி அதிகாலை வரை இந்த விண்கல் மழை பொழிந்தது. கடந்த 2003ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 2003 EH1 எனும் வால் நட்சத்திரத்தின் தூசிகள்தான் இவ்வாறு விண்கற்கள் மழையாக பொழிந்தது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கமே இதன் மூலம் கலர்ஃபுல்லா அமைந்துவிட்டது.

Ever since the James Webb Space Telescope was launched at the end of 2021, people have had an insatiable interest in the universe and space. December 2021 may be when James Webb goes into space. But the first photo it took was in 2022. In that sense, from James Webb to the Artemis project, astronomical events 2022 are compiled here.