சர்ச்சை எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டிக்கு கத்திக்குத்து.. அமெரிக்காவில் மேடை ஏறி மர்மநபர் வெறிச்செயல்

New York

oi-Nantha Kumar R

நியூயார்க்: இந்தியாவில் பிறந்து புக்கர் பரிசு பெற்றவரும், இஸ்லாமியத்துக்கு எதிரான விஷயங்களோடு நூல் எழுதி சர்ச்சைக்கு பெயர் பெற்றவருமான பிரபல எழுத்தாளரான சல்மான் ருஷ்டி அமெரிக்காவில் கத்தியால் குத்தப்பட்டார். அவர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் திடீரென்று மேடை ஏறிய நபர் அவரை கத்தியால் குத்தினார்.

இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்தவர் சல்மானர் ருஷ்டி. இவருக்கு 75 வயது நிரம்பிய நிலையில் பிரபல எழுத்தாளராக உள்ளார். தற்போது அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார்.

இவர் எழுதிய "மிட்நைட்ஸ் சில்ட்ரன்" எனும் நாவல் மிகவும் பிரபலமானது. இதற்காக சல்மான் ருஷ்டிக்கு புக்கர் பரிசு கிடைத்தது. இதையடுத்து அவர் Satanic Verses எனும் நூல் எழுதினார். இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது.

ஊழல் வழக்கில் சேம்சங் துணைதலைவர்.. 'பொது மன்னிப்பு வழங்கிய தென்கொரியா'.. இனி பொறுப்புகளை பார்க்கலாம்

English summary

Salman Rushdie, an Indian-born Booker Prize-winning author known for his controversial anti-Islamic writings, has been stabbed in the United States. He was stabbed by a man who suddenly came on stage at a show he was participating in.