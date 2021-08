"எண்டமிக்காக உருவெடுக்கும் கொரோனா வைரஸ்".. குழந்தை பருவ நோயாக மாறலாம்.. ஆராய்ச்சியில் எச்சரிக்கை!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: கொரோனா வைரஸ் குழந்தை பருவ நோயாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருப்பதாக ஆய்வு அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது குழந்தைகளிடம் இயல்பாக பரவும் காய்ச்சல் போல வரும் காலங்களில் கொரோனாவும் பரவ வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பரவல் உலகம் முழுக்க இன்னும் குறையாமல் அதிகரித்தபடியே இருக்கிறது. முக்கியமாக அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் மீண்டும் கொரோனா கேஸ்கள் அதிகரிக்க தொடங்கி உள்ளன. தற்போதைய நிலவரப்படி உலகம் முழுக்க 16,673,531 ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளன.

தொடங்கியது பரிசோதனை.. கொரோனா சிகிச்சைக்கு மேலும் 3 மருந்துகள்.. உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு

அமெரிக்காவில் மட்டும் 6,375,171 ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளன. அமெரிக்காவில் தினசரி கேஸ்கள் தற்போது 1.10 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக பதிவாகி வருகிறது.அமெரிக்காவில் தற்போது வரை 635,219 பேர் பலியாகி உள்ளனர். இந்தியாவில் 429,702 பேர் இதுவரை பலியான நிலையில் 387,954 ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உள்ளன.

Coronavirus may become endemic and transform into a childhood disease like other cold-related diseases says the US, Norway research.