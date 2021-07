"டேஞ்சரஸ் கொரோனா வகை".. சக்தி வாய்ந்த புது வேரியண்ட்கள் தோன்றலாம்.. உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: கொரோனா வைரஸ் கேஸ்கள் உலகம் முழுக்க பல நாடுகளில் அதிகரித்து வருவதால், புதிய மோசமான உருமாறிய கொரோனா வகைகள் தோன்ற வாய்ப்பு உள்ளதாக உலக சுகாதார மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இன்னும் எதுவும் முடியவில்லை என்று உலக சுகாதார மையம் தனது எச்சரிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுக்க பல நாடுகளில் கொரோனா கேஸ்கள் மீண்டும் உயர தொடங்கி உள்ளது. இங்கிலாந்து, இந்தோனேசியா, பிரேசில், ரஷ்யா ஆகிய நாடுகளில் புதிய அலை ஏற்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக டெல்டா வகை கொரோனா காரணமாக அதிக கேஸ்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

சர்வதேச அளவில் தினசரி கேஸ்கள் கொஞ்சம் குறைந்த நிலையில் தற்போது மீண்டும் தினமும் 540,000+ கேஸ்கள் பதிவாகி வருகிறது.

English summary

Covid 19 is not over yet, the more dangerous variants may emerge says WHO in the new press release.