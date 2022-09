உக்ரைன் ஓவர்.. தைவான் ஸ்டார்ட்.. சீனாவிற்கு எதிராக தூண்டிவிடும் பிடன்.. அமெரிக்காவின் பரபர பிளான்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உக்ரைன் போலவே தைவான் தாக்குதலுக்கு உள்ளானால் அமெரிக்கா தைவானை பாதுகாக்கும் என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அறிவித்திருப்பது உலக நாடுகள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கெனவே உக்ரைனை அமெரிக்கா தலைமையிலான 'நேட்டோவில்' சேர வற்புறுத்தியதில் உக்ரைன் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் ரஷ்ய-உக்ரைன் போருக்கு அடித்தளமிட்டன.

தற்போது இதனைத் தொடர்ந்து சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் தைவானை தனி நாடாக அங்கீகரிப்பது போன்ற தோற்றைத்தை ஏற்படுத்தி ஆசிய கண்டத்தில் அமெரிக்கா மற்றொரு போருக்கு அடித்தளமிட முயற்சிப்பதாக பைடனின் இந்த கருத்து குறித்து பலர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

US President Joe Biden's announcement that the United States will defend Taiwan if it is attacked like Ukraine has caused tension among the world nations. Already, Ukraine's attempts to force Ukraine to join the US-led 'NATO' laid the groundwork for the Russo-Ukrainian war. Many are criticizing Biden's comment that the United States is trying to lay the groundwork for another war in the Asian continent by creating the appearance of recognizing Taiwan, which is currently controlled by China, as a separate country.