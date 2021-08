"என்னோடு இந்த போர் முடியட்டும்.. முந்தைய அதிபர்கள் செய்த தவறை செய்ய மாட்டேன்".. பிடன் உருக்கமான உரை

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: ஆப்கானிஸ்தானில் வாழ்நாள் முழுக்க அமெரிக்க படைகள் போர் செய்து கொண்டு இருக்க முடியாது, என்னோடு இந்த போர் முடிவிற்கு வரட்டும், இனியும் ஆப்கானிஸ்தானில் நாம் போராட வேண்டியது கிடையாது, நான் என்னுடைய முடிவில் உறுதியாக இருக்கிறேன் என்று அமெரிக்க அதிபர் பிடன் இன்று செய்தியாளர் சந்திப்பில் அறிவித்துள்ளார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் 20 வருடமாக நடந்து வந்த போரில் தாலிபான்கள் வென்றுள்ளது. தாலிபான்களுடன் செய்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறி உள்ளது. இதனால் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களுக்கு எதிராக ஆப்கான் படைகள் போர் புரியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் சில மாகாணங்களை தவிர மற்ற மாகாணங்கள் அனைத்தையும் தாலிபான்கள் எந்த சிரமமும், மோதலும் இன்றி கைப்பற்றியது. பல இடங்களில் ஆப்கான் படைகள் சரண் அடைந்தது.

இந்த நிலையில் நேற்று காபூலையும் தாலிபான்கள் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. இதனால் தற்போது மொத்தமாக தாலிபான்கள் வசம் ஆப்கான் சென்றுள்ளது. நேற்று ஆப்கான் அதிபர் அப்சர் கானி பதவி விளக்கினார். தாலிபான்களின் இந்த வெற்றிக்கு அமெரிக்கா மீது கடும் விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. முக்கியமாக அமெரிக்க படைகளை அமெரிக்க அதிபர் பிடன் வெளியேற்றிய விதம், திட்டமின்றி படைகளை வாபஸ் வாங்கிய விதம் விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி உள்ளது.

Let the war stop at least during my period says US President Biden on recalling US troops from Afghan