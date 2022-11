எப்படி இருந்த நாங்க.. இப்போ.. எலான் மஸ்க் செய்யும் குழப்பத்தால் புலம்பும் ட்விட்டர் ஊழியர்கள்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உலகின் முன்னணி சமூக ஊடகமாக இருக்கும் டிவிட்டரை நம்பர் ஒன் பணக்காரரான எலான் மஸ்க் கைப்பற்றியதை தொடர்ந்து, பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதனால் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் டிவிட்டர் ஊழியர்கள், சமூக ஊடக பிரபலங்கள் ஆகியோர் எலான் மஸ்க் வருவதற்கு முன்னர் இருந்த காலங்களை நினைவு கூர்ந்து ட்வீட் செய்து வருகின்றனர்.

மஸ்க் வருவதற்கு முன்னர் தாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாக கூறி இனிமையான நினைவுகளை இவர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்.

English summary

Following the takeover of the world's leading social media platform, Twitter, Elon Musk, the world's number one richest man, has been making several moves. Thus the confusion continues. In this case, Twitter employees and social media celebrities are tweeting remembering the times before Elon Musk came. They shared fond memories of how happy they were before Musk arrived.