ஆபத்து.. திமிங்கலங்களின் உணவிலும் கலக்கும் கொடூர பிளாஸ்டிக்.. இவ்வளவு கிலோவா? அதிர்ச்சியா இருக்கே!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: மனிதர்கள் பயன்படுத்தி தூக்கியெறிந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் கடல் வாழ் உயிரினத்திற்கு கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதாவது உலகின் மிகப்பெரிய பாலூட்டியான திமிங்கலங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த திமிங்கலங்கள் நாளொன்றுக்கு சுமார் 10 மில்லியன் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விழுங்குவதாக ஆய்வுகள் தெரிவித்திருக்கின்றன.

இந்த அளவுக்கு அதிகமாக பிளாஸ்டிக்கை உட்கொள்வதால் திமிங்கலங்கள் பெரும் பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும் என்று ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

English summary

Human waste plastic products have caused serious damage to marine life. This means that whales, the world's largest mammal, have been severely affected by these plastics. Studies have shown that these whales ingest about 10 million microplastics per day.