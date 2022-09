10,000 அடி உயரத்தில் விமானத்தை கடத்தி! பல கோடியோடு பாராசூட்டில் எஸ்கேப்பான நபர்! அதிர வைத்த கூப்பர்!

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: 10 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் பறக்கும் விமானத்தை கடத்தி.. அதில் இருந்து 1.50 கோடி ரூபாயை திருடிக்கொண்டு.. ஒருவர் நடுவானில் விமானத்தில் இருந்து குதித்து தப்பித்தார் என்று சொன்னால் நம்ப முடிகிறதா? என்னங்க கதையா விடுறீங்க.. இதெல்லாம் படத்துல தானே நடக்கும் என்று கேட்கிறீர்களா? இல்லை நிஜத்தில் நடத்து இருக்கிறது.. அதை செய்து காட்டியவர் பெயர் டிபி கூப்பர்! அவர் எப்படி விமானத்தை கடத்தி பணத்தை ஆட்டையை போட்டார் என்பதைதான் இங்கே படிக்க போகிறீர்கள்...

1971 நவம்பர் 24ம் தேதி அமெரிக்காவின் ஓரிகான் மாகாணத்தில் உள்ள போர்ட்லேண்ட் விமான நிலையத்திற்கு நடுத்தர வயது கொண்ட ஒரு நபர் கையில் ஒரு சூட் கேஸுடன் வந்தார். விமான டிக்கெட் எடுக்கும் லைனிற்கு சென்ற அவர் 5 நிமிட காத்திருப்பிற்கு பின் வாஷிங்டனில் இருக்கும் சியாட்டல் விமான நிலையத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஒன்வே டிக்கெட் எடுத்தார்.

அந்த டிக்கெட்டை எடுக்க அவர் டாலர்களை நீட்டியதும்.. "உங்கள் பெயரை சொல்லுங்கள்" என்று கவுண்டரில் இருக்கும் பெண்மணி கேட்டு இருக்கிறார். அதற்கு அவர் "என் பெயர் டேன் பி கூப்பர்" என்று சிரித்தபடி கூறியுள்ளார். பெயரை டிக்கெட்டில் குறித்த அந்த பெண்மணி.. டிக்கெட்டை நீட்டி "ஹேப்பி ஜர்னி" என்று புன்னகைத்துவிட்டு அடுத்த டிக்கெட்டை கொடுக்க தயாராகி உள்ளார்.

ஆனால் அந்த பெண் மணிக்கு அப்போது தெரியாது.. அவர் சொன்ன அந்த ஹேப்பி ஜர்னி அமெரிக்காவையே காலத்திற்கும் உலுக்க போகும் ஒரு ஜர்னியாக இருக்கும் என்று!

English summary

Who is DB Cooper? How did he hijack the flight and escape from it?