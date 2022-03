ரஷ்யாவால் வந்த ஆபத்து! சீக்கிரம் ரெடியாகுங்க! கடைசியில் எலான் மஸ்க்கையே இப்படி சொல்ல வச்சிட்டாங்களே!

New York

நியூயார்க்: ரஷ்யா எண்ணெய் இறக்குமதி அமெரிக்காவில் தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த நிலையில்தான் டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் சமீபத்தில் கொடுத்த எச்சரிக்கை ஒன்று கவனம் பெருகிறது.

உலக அளவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை புதிய உச்சம் தொடும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலை 100-110 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. 4 மாதமாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை.

ஆனால் தற்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலை கடுமையாக உயர்ந்து வருகிறது. ரஷ்யாவில் இருந்து பிற நாடுகளுக்கு எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

