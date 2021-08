கொடநாடு கொலை.. கொள்ளை.. அடுத்தடுத்து ஐந்து மரணங்கள்.. 2017ல் என்ன நடந்தது ? பிளாஸ்பேக்

Nilgiris

oi-Velmurugan P

ஊட்டி : தமிழகத்தின் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட்டில் அடுத்தடுத்து நடந்த கொலைகள் மற்றும் தற்கொலைகள் குறித்த மர்மத்தை உடைக்க நீதிமன்றத்தில் போலீஸ் புதிய மனு போட்டிருக்கிறது,

2017ல் கொடநாட்டில் என்னென்ன சம்பவங்கள் நடந்தது என்பதை இப்போது பார்ப்போம். 2016 டிசம்பர் 5ம் தேதி ஜெயலலிதா மரணம் அடைந்தார். அதன் பிறகு அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் அதாவது 2017ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சசிகலா, இளவரசி, சுதாகரன் உள்ளிட்ட 3 பேருக்கு சொத்து குவிப்பு வழக்கில் 4 ஆண்டு சிறை தண்டனையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது.இதனால் சசிகலா சிறைக்கு சென்றார். அன்றைய தினமே முதல்வராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்றார்,

அதன்பிறகு அடுத்த சில மாதங்களில் ஜெயலலிதாவின் கொடாநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் காவலாளி, கார் ஓட்டுனர் என அடுத்தடுத்து வரிசையாக மர்மமாக இறந்தனர்.

