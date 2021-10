முதல்முறையாக புலியை தேடி... களமிறக்கப்பட்ட சிப்பிப்பாறை நாய் பற்றி ஆச்சர்யம் தரும் உண்மைகள்

Nilgiris

oi-Velmurugan P

ஊட்டி : நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே மசினக்குடியில் 3 பேரை கடித்துக்கொன்ற ஆட்கொல்லி புலியை தேடி கண்டுபிடிக்க சிப்பிபாறை நாய் முதல்முறையாக களம் இறக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நாய் எப்படிப்பட்ட குணம் உடையவை.புலியை கூட எதிர்த்து நிற்கும் இவற்றின் போர் குணங்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம்.

பொதுவாக தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறை, பாரம்பரியத்துடன் ஜல்லிக்கட்டு காளை போல் ஒன்றியவை நாட்டு நாய்கள். வீட்டுக்குள் வரும்போது நம்மைப் பார்த்தது குறைத்துக்கொண்டே வாலை ஆட்டிக்கொண்டே நம் மீது ஏறி பிரியத்தை வெளிப்படுத்துபவை நாய்.

உலகில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் இருந்தாலும், அவற்றில் 350 வகை இனங்களுக்கு மட்டுமே அங்கீகாரம் உள்ளது. அதில் 7 வகை, இந்திய நாய்களாகும். இதில் கன்னி, கோம்பை, சிப்பிப்பாறை, ராஜபாளையம் ஆகிய நான்கும் நம் தமிழகத்தின் இனமாகும். இந்த நான்கு நாய்களுமே வீரம் நிறைந்தவை.

Sippiparai dog has been brought down for the first time in search of the killer tiger that bit 3 people at Machinakkudi near Kudalur in the Nilgiris district.