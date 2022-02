பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. காத்திருந்த இந்திய குடும்பம் - உக்ரைனில் சிக்கிய மகனுக்காக தவிக்கும் தந்தை

Noida

நொய்டா: பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்துக்காக உக்ரைனில் இருந்து மகன் திரும்பி வருவான் என காத்திருந்த இந்திய குடும்பத்துக்கு போர் அறிவிப்பு வந்ததால், குடும்பமே சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தாக்குதல் தொடங்கி இன்றோடு மூன்று நாட்கள் கடந்துள்ளது. போர் தீவிரம் அதிகரித்துள்ளதால், என்ன நடக்கும் என்ற அச்சத்தில் உலக நாடுகள் கவலையில் உள்ளன.

உக்ரைனில் விமான சேவை துண்டிக்கப்பட்டதால், அங்கு வசிக்கும் வெளிநாட்டவர்கள் சொந்த நாடு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு அந்தந்த நாடுகள் உதவிகளை செய்து வருகின்றன.

உக்ரைனில் சிக்கிய மாணவர்கள்.. மீட்டு வர அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும்.. பெற்றோர் கண்ணீர் மல்க வேண்டுகோள்

English summary

The family is in mourning as the announcement of war comes to an Indian family waiting for their son to return from Ukraine for a birthday celebration.