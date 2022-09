குட் நியூஸ்.. திண்டுக்கல் மக்களுக்கு தென்னக ரயில்வே சொன்ன சூப்பர் செய்தி.. இனி ஈஸியா பயணிக்கலாம்!

News

oi-Halley Karthik

மயிலாடுதுறை: தமிழ்நாட்டின் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்திலிருந்து திண்டுக்கல் வரை இயக்கப்பட்டு வந்த ரயில் தற்போது செங்கோட்டை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயணிகளின் நீண்ட நாட்கள் கோரிக்கையையடுத்து தென்னக ரயில்வே இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இனி மயிலாடுதுறையிலிருந்து நேரடியாக மதுரைக்கும், செங்கோட்டைக்கும் செல்ல முடியும்.

திண்டுக்கல் மட்டும் இயக்கப்பட்டிருந்த இந்த ரயில் தற்போது செங்கோட்டை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் குறிப்பிட்ட ரயில் நிலையங்களிலும் நின்று செல்ல வேண்டும் என்றும் சிலர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

English summary

The train which was running from Mayiladuthurai district of Tamil Nadu to Dindigul has now been extended to Shenkottai. Southern Railway has issued this notification after a long time of demand from the passengers. With this, you can now go directly from Mayiladuthurai to Madurai and Shenkottai. Some have also demanded that this train, which used to run only from Dindigul, has now been extended to Shenkottai and stop at certain stations.