பாஜகவை விமர்சித்து பாடல்! சலவை பெண் தொழிலாளிக்கு எம்எல்சி பதவி வழங்கிய லாலு கட்சி! நடந்தது என்ன?

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகார் சட்ட மேலவை(எம்எல்சி) தேர்தலில் தலித் சமுதாயத்தை சேர்ந்த சலவை பெண்ணான முன்னி ரஜாக்கை ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம்(ஆர்ஜேடி) கட்சி வேட்பாளராக நிறுத்தி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. பாஜகவை விமர்சித்து பாடல் பாடிய தொடர்ந்து கட்சிக்கும், கட்சி தலைவர்களுக்கும் விசுவாசமாக இருந்ததால் இந்த பதவி அவரை தேடி சென்றுள்ளது.

பீகாரில் ஐக்கிய ஜனதாதளம், பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக நிதிஷ் குமார் உள்ளார். இந்நிலையில் சமீப காலமாக பாஜக, ஐக்கிய ஜனதாதளம் இடையே உரசல் போக்கு உள்ளது.

இங்கு லாலு பிரசாத்தின் ராஷ்ட்ரிய ஜனதாதளம் (ஆர்ஜேடி) கட்சி எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. லாலு பிரசாத்தின் மகன் தேஜஸ்வி யாதவ் கட்சியை வழிநடத்தி எதிர்க்கட்சி தலைவராக உள்ளார்.

English summary

Munni Rajak, a Dalit washerwoman in her mid-40s, elected as a member of bihar Vidhan Parishad on behalf of opposition Rashtriya Janata Dal (RJD). After her singing a song from a stage against the National Democratic Alliance (NDA) government and in favour of the RJD in Bakhtiyarpur she gets this post.