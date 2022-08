8வது முறையாக முதல்வர்.. ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் ஒரு "ஜம்ப்.." ஆச்சரியமளிக்கும் நிதீஷ் குமாரின் அரசியல்!

Patna

oi-Yogeshwaran Moorthi

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக 8வது முறையாக பதவியேற்கும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் தலைவர் நிதிஷ் குமாரின் ஆச்சரியமளிக்கும் அரசியல் கூட்டணி மாற்றம் குறித்து பார்க்கலாம்.

பீகார் மாநிலத்தில் 2020ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக 77 இடங்களிலும், நிதீஷ் குமார் தலைமையிலான ஜேடியூ 45 இடங்களிலும் வெற்றிபெற்றன. அதிக தொகுதிகளில் வெற்றிபெற்றாலும், தேர்தலுக்கு முந்தைய ஒப்பந்தப்படி ஜேடியூ தலைவர் நிதிஷ் குமார் முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

ஆனால் அவர் அமைச்சரவையில் பாஜகவைச் சேர்ந்த 16 அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றனர். ஆனால் பாஜகவுடன் தொடர்ச்சியாக கருத்து முரண்பாடுகள் நிலவியது. இந்த நிலையில் அக்கட்சியுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொள்வதாக நிதிஷ்குமார் அறிவித்தார்.

English summary

Janata Dal United leader Nitish Kumar will take oath as the Chief Minister of Bihar for the eighth time today, a day after ditching the Bharatiya Janata Party to form a grand alliance with the Rashtriya Janata Dal, Congress and smaller parties.