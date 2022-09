பாஜகவுக்கு எதிராக அணி.. பிரதமர் வேட்பாளர் யாரு? நைசாக நழுவ முயன்ற நிதிஷ்.. இருக்குமாறு கூறிய கேசிஆர்

Patna

oi-Mani Singh S

பாட்னா: வரும் 2024-ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிதிஷ் குமாரை பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்தினால் நீங்கள் ஆதரவு கொடுப்பீர்களா என்று நிருபர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நைசாக நிதிஷ் குமார் வெளியேற முயன்ற நிலையில்.. சந்திரசேக ராவ் 'தயவு செய்து இருங்கள்' என்று கூறும் வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வரும் 2024- ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக வலுவான ஒரு அணியை ஒருங்கிணைக்க எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சித்து வருகின்றன.

குறிப்பாக மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் இதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

A video of Nitish Kumar leaving in response to a reporter's question whether he would support Nitish Kumar if he is nominated as the prime ministerial candidate in the upcoming parliamentary elections in 2024.