பலாத்கார குற்றவாளி.. பலியானதாக நாடகம்.. 4 ஆண்டுகளுக்கு பின் உயிரோடு வந்த அதிசயம்.. ட்விஸ்ட்!

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் பாலியல் பலாத்கார வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தற்போது நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து விசாரணை செய்த காவல்துறையினர் போலி இறப்பு சான்றிதழ் பெற்ற குற்றவாளியின் தந்தையை கைது செய்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் பீகார் மாநிலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதில் வேறு யாருக்கேனும் தொடர்புள்ளதா எனவும் காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.

English summary

The accused in the Bihar rape case, who was declared dead, has now surrendered to the court after four years. Police investigated the incident and arrested the accused's father who obtained a fake death certificate. The incident has created a sensation in the state of Bihar.