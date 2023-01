"வா அடிச்சு பழகலாம்".. நடுரோட்டில் 60 வயது ஆசிரியரை இரக்கமன்றி அடித்த பெண் காவலர்கள்.. பீகாரில் ஷாக்

Patna

oi-Jackson Singh

பாட்னா: பீகாரில் எந்த தவறும் செய்யாத 60 வயது ஆசிரியரை பெண் காவலர்கள் இருவர் இரக்கமின்றி சரமாரியாக அடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அந்த ஆசிரியரை அவர்கள் லத்தியால் அடிப்பதை பார்க்கும் போது, இதுபோன்ற நபர்கள்தான் நமக்கு அடித்து பழகுவதற்கு சரியான வாய்ப்பு என்பது நினைத்து அவர்கள் தாக்குவது போல இருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி, பெரும் கண்டனத்துக்கு உள்ளாகிய நிலையில், அந்தக் காவலர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை உயரதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

In Bihar, an innocent 60-year-old teacher was mercilessly beaten up by two women police constables. When they saw the teacher being beaten with a lathi, it was as if they thought that such people are the perfect opportunity for us to beat them.