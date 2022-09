இந்து மதம் சர்ச்சை.. "அண்ணன் ஆ.ராசா பேசியதில் என்ன தவறு" ஆட்டத்துக்குள் வந்த சீமான்!

Perambalur

பெரம்பலூர்: இந்து மதம் குறித்து திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா இழிவாக பேசவில்லை என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்து மதம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக டிஜிபி அலுவலகத்தில் திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா மீது பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கரு.நாகராஜன் புகார் அளித்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பேசுகையில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆ.ராசா மதி இழந்து, தகுதி இழந்து, தரம் தாழ்ந்து மத நல்லிணக்கத்திற்க்கு எதிராக பேசி இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.

அனைவருக்கும் பொருந்தும் வகையில் இஸ்லாமியர்கள், கிருஸ்துவர்களை தவிர எல்லா ஆண்மகன்களும் விபச்சாரியின் மகன் என்று பேசுகிறார். இதை கண்டித்து நாங்கள் டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளோம் என்று தெரிவித்தார்.

NTK Seeman said, Shudras were born from the leg. So there is no mistake in A. Raja words. It is religion that has degraded the majority of people.