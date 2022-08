மகாராஷ்டிரா, பீகார்.. அடுத்து புதுச்சேரி?பகீர் கிளப்பும் அரசியல் விமர்சகர்கள்..பாஜகவின் பிளான் என்ன?

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: கூட்டணி வைக்கும் கட்சிகளை பாஜக அழிக்கிறது என்று பீகார் ஜேடியூ தலைவர் நிதீஷ் குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ள நிலையில், பாஜக அடுத்த திட்டம் குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைக்கின்றனர்.

2014ம் ஆண்டு மத்தியில் பாஜக ஆட்சியமைத்த பின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பாஜக ஆட்சியை பிடித்து வருகிறது. உத்தரப் பிரதேசம், உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் தேர்தல் மூலம் ஆட்சியமைத்தாலும், சில மாநிலங்களில் ஆட்சிக் கவிழ்ப்பு உள்ளிட்ட நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. கர்நாடகா, மத்தியப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் குதிரைபேரம், எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏ -க்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து பாஜக ஆட்சியமைத்தது.

English summary

With Bihar JD(U) chief Nitish Kumar accusing the BJP of destroying alliance parties, political commentators have different views on the BJP's next plan. Here Also Ex CM Narayanasamy Says BJP always does the work of undermining the alliance party. Puducherry is no exception. Here too it will start soon.