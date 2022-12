படமோ, பதவியோ "வாரிசு" என்றாலே சர்ச்சையாம்.. பாஜக நினைப்பதை திமுக செய்கிறதாம்.. சீறுகிறார் சீமான்!

Puducherry

oi-Yogeshwaran Moorthi

புதுச்சேரி: பாஜக ஆளும் மாநிலங்களை விட அவர்களின் எண்ணங்களை தமிழக அரசு செய்து வருவதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் சீமான் விமர்சித்துள்ளார். பாஜகவிடம் திமுக சரணடைந்து வேலை செய்வதாகவும், பாஜக ஆட்சி செய்ய வேண்டியதற்கு அவசியமில்லாமலே அனைத்தும் திமுக செய்வதாகவும், அனைத்து திட்டங்களுக்கும் பிரதமர் மோடியை அழைத்து வருவதாகவும் சீமான் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் வாரிசு படம் என்றாலும், பதவியாக இருந்தாலும் சர்ச்சை தான் என்று உதயநிதி ஸ்டாலினை மறைமுகமாக விமர்சித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்ததை நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தீவிரமாக விமர்சித்து வருகிறார். அதுமட்டுமல்லாமல் செய்தியாளர்களுடனான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டது சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் புதுச்சேரியில் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், மாநில அந்தஸ்து தொடர்பாக முதலில் பேசியது நாம் தமிழர் கட்சி தான். அதன்பின்னரே ரங்கசாமி பேசினார். மாஹே, ஏனாம் வேண்டாம். புதுச்சேரிக்கு மாநில உரிமை தரக் கோரி தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் என்று தெரிவித்தார்.

உதயநிதி இப்போது தானே வந்தாரு?

Naam Tamilar Party's Seeman has criticized that the Tamil Nadu government is doing what bjp is doing in their ruled states. Seeman said that DMK is surrendered to BJP, DMK is doing everything without the need for BJP to rule and bringing PM Modi for all the projects. Likewise, Udhayanithi has indirectly criticized saying that even though film or Politics, Varisu is a Controversy.