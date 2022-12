மாண்டஸ் புயலால் கடலில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள்.. தீவிர ஆய்வில் இறங்கியுள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள்.. ஷாக்

Puducherry

oi-Jackson Singh

புதுச்சேரி: தமிழகத்தை ஒரு உலுக்கு உலுக்கிவிட்டு சென்ற மாண்டஸ் புயலால் புதுச்சேரி கடலில் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்நிலையில், கடலில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன; இதனால் எதிர்காலத்தில் எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்பதை கணிக்க நிபுணர் குழு தீவிர ஆய்வில் இறங்கியுள்ளது.

தேசியப் பெருங்கடல் தொழில்நுட்பக் கழக நிபுணர் நடத்தி வரும் இந்த ஆய்வின் முடிவில், பல அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதுச்சேரி கடலில் நடைபெற்ற ஆய்வுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

முனுசாமி பாமகவுக்கு போகணும்.. ஈபிஎஸ் பணம் கரையணும்.. ஓபிஎஸ் டீமின் 5 பிரார்த்தனை.. மருது போட்ட போடு!

English summary

There has been a major change in the Puducherry sea due to Cyclone Mandous. A team of experts has embarked on a serious study to identify what changes have occurred in the sea.