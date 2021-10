Puducherry

C

காரைக்கால்: திருநாள்ளாறில் பாமக மாவட்ட செயலாளர் வெட்டிப்படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொலை தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை காவல்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர். கலவரம் பதற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் திருநள்ளாறில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருநள்ளாறில் பாமக மாவட்ட செயலாளர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலை... பதைபதைக்க வைக்கும் வீடியோ - 144 தடை

படுகொலை செய்யப்பட்ட பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிர்வாகியின் பெயர் தேவமணி என்பதாகும். காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாறு பகுதியை சேர்ந்த இவர், திருநள்ளாறு தொழிற்சாலைகள் சங்க கௌரவ தலைவராகவும் பதவி வகித்து வந்தார்.

தேவமணி நேற்றிரவு திருநள்ளாறு தேரடி பகுதியில் அமைந்துள்ள பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அலுவலகத்தை பூட்டிவிட்டு உதவியாளருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து வந்துள்ளார். அவரை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த மர்ம கும்பல் இருசக்கர வாகனத்தை மறித்து அவரை சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். தேவமணியின் கை, தலை மற்றும் உடலில் வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டது. ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து விழுந்த தேவமணியை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே உயிரிழந்தார்.

English summary

The assassination of the PMK District Secretary in Thirunallar has caused tension. A total of 144 restraining orders have been issued in Thirunallar to quell the riots.