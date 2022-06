நீ எழுந்திரும்மா.. என் சொந்தகாரங்க உட்காரனும் ".. அரசு பேருந்தில் பெண்ணிடம் போலீஸ் அடாவடி.. வீடியோ!

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கு செல்ல இருந்த அரசு பேருந்து இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பெண்ணை, ஏஎஸ்ஐ ஒருவர் தனது உறவினர்க்கு இருக்கை வேண்டும் என்பதற்காக வலுகட்டாயமாக எழச் செய்த வீடியோ தற்போது சமூக வளைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

நீ எழுந்துரும்மா.. என் சொந்தகாரங்க உக்காரனும் .. அரசு பேருந்தில் பெண்ணிடம் போலீஸ் அடாவடி.. வீடியோ!

புதுச்சேரி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து நேற்றைய முந்தினம் தமிழ்நாடு அரசு போக்கு வரத்துக்கழக குளிர்சாதன பேருந்து ஒன்று சென்னைக்கு புறப்பட தயாராக இருந்தது, முன்பதிவு ஏதும் இல்லாததால் வரும் பயணிகள் இடம் பிடித்து அமர்ந்தனர்.

அப்போது அங்கு வந்த உருளையான்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் பணி புரியும் ஏஎஸ்ஐ முருகேசன், இருவர் அமரக்கூடிய இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பெண்ணை அங்கிருந்து எழுந்திருக்குமாறு கூறினார்.

Pondicherry Police asked woman to get out from the government bus seat as he needs that seat for his relatives. Video goes trending.