அடடே.. இந்த கிறிஸ்துமஸ் குடிலை பாருங்களேன்.. செம விழிப்புணர்வு.. அசத்திய அரசு பள்ளி ஆசிரியர்!

Puducherry

புதுச்சேரி: கொரோனா தடுப்பூசி அனைனவரும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் 150 சிரஞ்சி ஊசிகளை கொண்டு கிறிஸ்துமஸ் குடில் அமைத்துள்ள அரசு பள்ளி ஆசிரியரை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்தநாளை கொண்டாடும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டுதோறும் தங்கள் இல்லங்களில் குடில் அமைத்து வழிபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

Everyone is praising the government school teacher who set up the Christmas hut with 150 syringe needles to raise awareness about the need for everyone to be vaccinated against corona