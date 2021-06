புதுச்சேரியில் முடிவுக்கு வந்த குளறுபடி - ஒரு பெண் உள்ளிட்ட 5 பேர் நாளை அமைச்சர்களாக பதவியேற்பு

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையிலான அமைச்சரவை நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை பதவியேற்கவுள்ளது. இதன் மூலம் சுமார் 50 நாட்களாக நிலவி வந்த இழுபறிக்கு முடிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரு பெண் உள்பட 5 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்க உள்ளனர்.

மொத்தமுள்ள 30 இடங்களில் ரங்கசாமி தலைமையிலான என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 10 இடங்களிலும், அவரது கூட்டணியில் இடம்பெற்ற பாஜக 6 இடங்களிலும் வென்றன. இதேபோல் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 2 இடங்களிலும், திமுக 6 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றன. இவர்களைத் தவிர சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் 6 பேர் வென்றனர். அதிக இடங்களை பெற்ற கட்சி என்ற அடிப்படையில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் முன்னணி பெற்றது.

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ளது. கடந்த மே மாதம் 7ஆம் தேதியன்று என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ரங்கசாமி முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார். இருப்பினும் அவரது தலைமையிலான அமைச்சரவை அமைக்கப்படாமல் இருந்தது.

English summary

Puducherry Legislative Assembly The cabinet headed by Chief Minister Rangasamy will take office in Pondicherry on Sunday. This puts an end to the drag that has been going on for about 50 days. Five people, including a woman, are set to become ministers in Puducherry.