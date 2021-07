Puducherry

oi-Veerakumar

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி தேசியக்கொடி ஏற்றும் போது கொரோனா கீழே இறக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று, துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி.. ஆகஸ்ட் 15ல் தேசிய கொடியேற்றும்போது.. கொரோனா இறங்கும்.. தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேச்சு

புதுச்சேரியில் தற்போது 8 பேருக்கு டெங்கு நோய் கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

புதுச்சேரியில் டெங்கு பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் விழிப்புணர்வு பேரணி துணை ஆளுநர் மாளிகை முன்பு துவக்கப்பட்டது.

English summary

The corona should have been lowered when the national flag was hoisted on August 15 in Puducherry, Lieutenant Governor of Puducherry Tamilisai Soundararajan told Tamil News.