பெரிய சிக்கல்? "அரவணைத்துச் சென்றால் ஓகே.. இல்லைனா.." எச்சரிக்கும் புதுச்சேரி பாஜக எம்எல்ஏக்கள்

Puducherry

oi-Vigneshkumar

புதுச்சேரி: கூட்டணி அரசு நடைபெற்று வரும் புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி இடையே விரிசல் ஏற்பட்டு உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

புதுச்சேரியில் இப்போது ரங்கசாமி தலைமையிலான என்ஆர் காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி அரசு நடந்து வருகிறது. கடந்தாண்டு அங்கு நடந்த தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

அதிகபட்சமாக என்ஆர் காங்கிரஸ் 10 இடங்களில் வென்றது. இதையடுத்து 6 இடங்களில் வென்ற பாஜகவுடன் இணைந்து புதுச்சேரியில் கூட்டணி அரசு அமைந்தது.

Rift in alliance between NR Congress and BJP in Puducherry: Alliance is in trouble as BJP MLAs are angry with Puducherry CM Rangasamy.