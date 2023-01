மலத்தை கலந்த மனித மிருகங்கள்! வேங்கைவயலில் களமிறங்கிய ஸ்பெஷல் டீம்! விரைவில் சிக்கும் குற்றவாளிகள்?

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கை வயல் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் வசித்து வந்த பகுதியில் இருந்த மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டியில் மர்ம நபர்கள் மலம் கலந்த விவகாரம் தொடர்பாக 20 பேர் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருக்கும் நிலையில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் காவல்துறையினர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் பட்டியல் இனத்து மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மற்றும் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆட்சியர் கவிதா ராமு மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் அந்த பகுதிக்கு சென்று விசாரணை செய்த போது அந்த பகுதியில் உள்ள அய்யனார் கோவிலுக்கு பட்டியல் இனத்து மக்களை அனுமதிக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்தது.

குடிக்கும் தண்ணீரில் மலம்! பதறிப்போன புதுக்கோட்டை! மீண்டும் எப்படி தண்ணீர் குடிப்பது? அதிரடி முடிவு!

English summary

the police are showing seriousness to arrest the culprits as 20 people have been summoned to appear in connection with the issue of faeces mixed in the overhead drinking water storage tank in the area where the sc caste people lived in pudukottai.