அந்த சாதி **.. குளத்தில் பெண்களை விரட்டிய கும்பல்! ஈர துணியோடு காட்டுக்குள்..புதுக்கோட்டையில் தான்!

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பட்டியல் இன மக்கள் வசிக்கும் கிராமத்தில் குடிநீரில் மலம் கலந்த விவகாரம் ஏற்படுத்திய அதிர்ச்சி நீங்குவதற்குள், குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்த பட்டியலின பெண்களை விரட்டி அடித்ததோடு அவர்களது ஆடைகளை முட்காட்டிற்குள் வீசியதாக பரபரப்பு புகார் எழுந்துள்ளது.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் பட்டியல் இனத்து மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மற்றும் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆட்சியர் கவிதா ராமு மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் அந்த பகுதிக்கு சென்று விசாரணை செய்த போது அந்த பகுதியில் உள்ள அய்யனார் கோவிலுக்கு பட்டியல் இனத்து மக்களை அனுமதிக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்தது.

குடிநீர் தொட்டியில் மலம்.. புதுக்கோட்டை சாதி வெறியர்களை கைது செய்யாதது ஏன்? ஹென்றி திபேன் கேள்வி

English summary

There has been a sensational complaint that scheduled caste women were chased away and beaten and their clothes thrown into the mud forest before the shock caused by the issue of faeces in the drinking water was over In Pudukottai district