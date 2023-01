85 சாட்சிகளிடம் விசாரணை..சிக்காத அக்யூஸ்ட்! குடிக்கும் நீரில் மலம்.. குற்றவாளிகள் கைது எப்போது?

Pudukottai

துக்கோட்டை : யூகத்தின் அடிப்படையில் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்றும் முழுமையாக விசாரணை நடத்தி சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்கள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவர் என புதுக்கோட்டையில் குடிநீரில் மனித மலம் கலக்கப்பட்ட விவகாரத்தை விசாரிக்கும் சிபிடிஐடி போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் பட்டியல் இனத்து மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மற்றும் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆட்சியர் கவிதா ராமு மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் அந்த பகுதிக்கு சென்று விசாரணை செய்த போது அந்த பகுதியில் உள்ள அய்யனார் கோவிலுக்கு பட்டியல் இனத்து மக்களை அனுமதிக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்தது.

அந்த சாதி **.. குளத்தில் பெண்களை விரட்டிய கும்பல்! ஈர துணியோடு காட்டுக்குள்..புதுக்கோட்டையில் தான்!

