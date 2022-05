பேரறிவாளனை நிரபராதி என்று நாங்கள் எப்போ சொன்னோம்.. அமைச்சர் ரகுபதி பரபரப்பு பதிலடி

Pudukottai

oi-Jeyalakshmi C

புதுக்கோட்டை: பேரறிவாளனை தியாகி என்று எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை என்றும் காங்கிரஸ் திமுக இடையேயான கூட்டணியில் சிலர் பிளவை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்வதாகவும் தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

ராஜீவ்காந்தி படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறை தண்டனை அனுபவித்த பேரறிவாளன் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு விடுதலை செய்யப்பட்டார். அவரது விடுதலைக்காக போராடியவர் அற்புதம் அம்மாள். விடுதலைக்காக குரல் கொடுத்த அனைவரையும் நேரில் சந்தித்து நன்றி கூறி வருகிறார் பேரறிவாளன். தன்னை காண வந்த பேரறிவாளனை கட்டித்தழுவி வரவேற்றார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்.

இதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தொண்டர்கள் முன் வைக்கின்றனர். பேரறிவாளன் விடுதலைக்காக பாடுபட்டது நாங்கள்தான் என்று திமுகவினரும் அதிமுகவினரும் சொந்தம் கொண்டாடி வருகின்றனர். பேரறிவாளன் விடுதலையை காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்த்து வருகிறது. பேரறிவாளன் விடுதலை சட்டப்படி நியாயம் என்றாலும் தர்மப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Law Minister Ragupathi has said that there is no mention of Perarivalan as a martyr and that some are trying to divide the alliance between the Congress and the DMK.