கட்சி பதவி.. ஆன்மிக வழியில் அரசியலில் நுழைகிறாரா பொன் மாணிக்கவேல்? அவரே சொன்ன அதிரடி பதில்.. ஆஹா

Pudukottai

oi-Nantha Kumar R

புதுக்கோட்டை: ‛‛தமிழக சிலை பாதுகாப்பு மையங்களில் இருக்கும் சிலைகளில் பெரும்பாலானவை போலி சிலைகளாக உள்ளன'' என குற்றம்சுமர்த்திய சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு ஐஜியாக இருந்து பணி ஓய்வு பெற்ற பொன் மாணிக்கவேல், ‛‛ஆன்மிகம் வேறு.. அரசியல் வேறு.. கட்சி பதவி கொடுத்தால்'' எனக்கூறி அரசியல் பிரவேசம் தொடர்பாக அவர் பதில் அளித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் உலக சிவனடியார்கள் அறக்கட்டளை சார்பில் சிவனடியார்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் ஓய்வு பெற்ற காவல் துறை ஐஜி பொன் மாணிக்கவேல் கலந்து கொண்டு சிவனடியார்களுக்கு அடையாள அட்டைகளை வழங்கினார்

புதுக்கோட்டையில் முன்னாள் காவல்துறை ஐஜி பொன்மாணிக்கவேல் இந்து சமய அறநிலையத்துறை செயல்பாடு சரியில்லை என குற்றம்சாட்டினார்.

Pon Manickavel, who has retired as IG of Anti-Smuggling of Idols, accused that most of the idols in Tamil idol protection centers are fake, is he entering politics by saying that spirituality is different.. politics is different''? Answered that.