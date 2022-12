ஆளுநர் மீது பழியா? சூதாட்ட தடை அவரச சட்டத்துக்கு அரசாணை பிறப்பிக்காதது ஏன்? அமைச்சர் ரகுபதி விளக்கம்

Pudukottai

oi-Nantha Kumar R

புதுக்கோட்டை: நாங்கள் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி மீது எந்த பழியும் சுமர்த்தவில்லை என்றும், இணையவழி ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பான அவசர சட்டத்துக்கு தமிழக அரசு அரசாணை பிறப்பிக்கவில்லை என பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியதற்கும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெளிவாக விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் ஏராளமானவர்கள் பணத்தை இழந்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர். இதனால் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.

இந்நிலையில் தான் ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட இணையவழி சூதாட்டத்துக்கு எதிராக திமுக அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வந்தது. இந்த அவரச சட்டத்துக்கு ஆளுநர் ஆர்என் ரவி ஒப்புதல் அளித்த நிலையில் அரசாணை பிறப்பிக்கப்படவில்லை.

Law Minister Raghupathi has clearly explained that we have not put any blame on Governor RN Ravi and BJP President Annamalai's accusation that the Tamil Nadu government has not issued an ordinance for the emergency law related to online gambling.