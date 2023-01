ஷாக்.. சீறி வந்த காளை..சிக்கிய நபர் படுகாயம்! ஜல்லிக்கட்டில் 3வது பலி! புதுக்கோட்டை அருகே சோகம்!

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே நடைபெற்ற மஞ்சுவிரட்டில் காளை முட்டியதில் கணேசன் என்ற நபர் உயிரிழந்த நிலையில் இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே மூன்று ஜல்லிக்கட்டுகளில் மூன்று பேர் உயிரிழந்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் மதுரை, புதுக்கோட்டை, திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளும் புதுக்கோட்டையின் சில பகுதிகள் சிவகங்கை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் மஞ்சுவிரட்டு போட்டிகளும் நடைபெறுவது வழக்கம்.

A person named Ganesan was killed in the Manjuviratu near Tirumayam in Pudukottai district and it has come as a great shock that three of the three Jallikattu people have risen in the beginning of this year.