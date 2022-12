மனுசங்களாயா நீங்க.. குடிநீரில் மலம் கலந்த மனித மிருகங்கள்! தீவிரமடையும் விசாரணை.. அடுத்தடுத்து கைது!

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை: இறையூர் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்களை, மாவட்ட ஆட்சியர் கோயிலுக்குள் அழைத்துச் சென்றபோது, இழிவு செய்து பேசிய சிங்கம்மாள் என்ற பெண், அஞ்சப்பன் ஆகியோர் மீது SC/ST தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்கு செய்யப்பட்ட நிலையில், டீக்கடையில் இரட்டை குவளை முறையை கடைபிடித்த கடை உரிமையாளர் மூக்கையா மற்றும் மனைவி கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முத்துக்காடு ஊராட்சியில் இறையூர் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட பட்டியல் அனைத்து மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களுக்கு வந்த பகுதியில் ஒரு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் துர்நாற்றத்துடன் குடிநீர் வந்ததை அறிந்த பொதுமக்கள் தொட்டியின் மேலே சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட போது அதில் மர்ம நபர்கள் மலம் கலந்திருப்பது தெரிய வந்தது இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருந்தது

குடிநீரில் மலம்.. கோவிலுக்கு உள்ளேயும் விடல! ஆன் ஸ்பாட்டில் ஆக்சன் எடுத்த ஆட்சியர் கவிதா ராமு.. மாஸ்

English summary

While a case was filed under the SC/ST Prevention Act against Singammal and Anjapan, a woman who insulted the Scheduled Caste people in irayur village when they were taken to the temple by the District Collector. Shop owner Mookhaia and his wife have been arrested for following the double mug system in the tea shop.