சீறி வந்த காளைகள்..மல்லுக்கட்டும் காளையர்கள்! களைகட்டிய தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு! போலீசார் தடியடி

Pudukottai

oi-Rajkumar R

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு போட்டியின் போது காளைகளை வாடி வாசலுக்கு அனுப்பும்போது முறைகேடாக காளைகளுடன் உள் நுழைய முயன்ற நபர்களால் திடீர் சலசலப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் அவர்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி விரட்டி அடித்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களில் நடைபெற்றாலும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தான் அதிக அளவு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறுவது வழக்கம்.

அதேபோன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தச்சங்குறிச்சியில் தான் தமிழகத்தின் முதல் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஆண்டுதோறும் நடைபெற இது வழக்கம். மாவட்டத்தில் மட்டும் அரசு இதழில் வெளியிட்டு அரசு ஒப்புதலோடு உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி 200ககும் மேற்பட்ட ஜல்லிக்கட்டுகள் மஞ்சுவிரட்டுகள் வடமாடு மஞ்சுவிரட்டு ஆகியவை நடைபெறும்.

2 முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டு தொடங்கியது தச்சங்குறிச்சி ஜல்லிக்கட்டு போட்டி! சீறி பாயும் காளைகள்

During Pudukottai district's Thachankurichi jallikattu competition, when the bulls were being sent to the wadi gate, there was a sudden ruckus from people who tried to enter the bulls illegally, and the police chased them away with batons.