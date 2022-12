சரிந்த சாதி வெறி! எத்தனை தலைமுறை ஏக்கம்! இறையூர் கோவிலில் பட்டியலின மக்கள் பொங்கல் வைத்து வழிபாடு!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூர் வேங்கை வயல் கிராமத்தில் குடிநீரில் மலம் கலந்த விவகாரமும் அதைத்தொடர்ந்து இரட்டைக் குவளை முறை தொடர்பாக கைது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவ்வூரைச் சேர்ந்த மூன்று சமுதாய மக்களும் கோவிலில் ஒன்றாக பொங்கல் வைத்து வழிபாடு மேற்கொண்டுள்ளனர்.

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இறையூரில் பட்டியல் இனத்து மக்கள் பயன்படுத்தும் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவுகள் கலக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மற்றும் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆட்சியர் கவிதா ராமு மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் அந்த பகுதிக்கு சென்று விசாரணை செய்த போது அந்த பகுதியில் உள்ள அய்யனார் கோவிலுக்கு பட்டியல் இனத்து மக்களை அனுமதிக்கவில்லை என்ற புகார் எழுந்தது.

இனி நாங்கல்லாம் ஒன்னு! புதுக்கோட்டை விவகாரத்தில் உடன்பாடு! பட்டியலின மக்கள் கோவிலுக்குள் அனுமதி!

the issue of faeces in the drinking water and subsequent arrests were made in connection with the double mug system, now three community members from Avvur have performed Pongal together in the temple In Pudukottai district