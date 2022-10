முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை! அழைப்பு விடுக்கும் தென்மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள்! எடப்பாடி முடிவு?

Ramanathapuram

oi-Arsath Kan

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் நடைபெறும் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை மற்றும் பிறந்தநாள் ஜெயந்தி விழாவில், எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

முதலமைச்சராக இருந்த போது பசும்பொன் கிராமத்துக்கே சென்று மரியாதை செலுத்திய எடப்பாடி பழனிசாமி, கடந்தாண்டு சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதனிடையே இந்தாண்டு முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையில் பங்கேற்பதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமியை பசும்பொன் வருமாறு அழைப்பு விடுக்கிறார்கள் தென்மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள்.

தேவர் தங்க கவசம் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இருவருக்குமே இல்லை..? 2017 முடிவு தானா? வங்கி அதிகாரிகள் பரபர ஆலோசனை

English summary

There is an expectation that Edappadi Palaniswami will participate in the Guru pooja of Muthuramalinga Thevar in Pasumpon village of Ramanathapuram district.