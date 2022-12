சொன்னதை செய்வோம்.. பசும்பொன்னுக்கு தீடீர் விசிட் அடித்த ஜெய பிரதீப்! தேவர் அமர்ந்த அதே இடத்தில்..!

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : அதிமுகவில் தென் மாவட்டங்களில் தனது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்திக் கொள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் தேவர் குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் தேவருக்கு வெள்ளி கவசம் மற்றும் ருத்ராட்ச மாலை திருவாச்சி உள்ளிட்டவற்றை வழங்கினார். அதையொட்டி அவரது மகன் ஜெயப்பிரதீப் பசும்பொன்னுக்கு திடீர் விசிட் மேற்கொண்டு இருக்கிறார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் வெடித்த போது ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு தென் மாவட்டங்களில் பெரிய அளவில் நிர்வாகிகள் யாரும் கை கொடுக்கவில்லை. ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த தர்மர் மட்டுமே அவருக்கு ஆதரவாக நின்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து மேலும் சில நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்ட போதும் பெரிய அளவில் ஆதரவு வட்டம் பெருகவில்லை. இதனால் அவர் தரப்பு நிர்வாகிகள் சற்று மன வருத்தத்தில் இருந்தனர்.

வைர கவசமே கொடுக்கலாமே! ஓபிஎஸ் தேவரின் வாரிசா? வெள்ளிக் கவசத்தை யார் கேட்டது? கொந்தளித்த அதிமுக மாஜி!

English summary

O. Panneerselvam presented silver armor and Rudraksha garland Tiruvachi to Devar in Kurupuja to maintain his influence in southern districts of AIADMK. On that occasion, his son Jayapradeep is making a surprise visit to Pasumpon.