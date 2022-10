சாகும்வரை சாப்பிட மாட்டேன்! அறிவித்த வேகத்தில் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்ற கருணாஸ்! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Ramanathapuram

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் கிராமத்தில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் பெயரை மதுரை விமான நிலையத்திற்கு சூட்டியதாக வைக்கப்பட்டிருந்த பிளக்ஸ் பேனர் அகற்றப்பட்டதை கண்டித்து காலவரையற்ற உண்ணாவிரதம் இருக்கப் போவதாக அறிவித்திருந்த நடிகர் கருணாஸ் அந்த போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும் தெய்வீகமும் எனது இரு கண்கள் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 115வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 60-வது குருபூஜை விழாவானது இன்று வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இதையொட்டி ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் பொதுமக்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

Actor Karunas, who had announced an indefinite fast to protest against the removal of a banner in Pasumbon village naming Pasumbon Muthuramalingath Devar to Madurai Airport, has announced that he will withdraw the protest.