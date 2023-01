“அரைவேக்காடு, மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவங்க..” நோட்டாவிடம் மோடி தோற்பாரா? வேலூர் இப்ராஹிமுக்கு வந்த கோபம்

Ramanathapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ராமநாதபுரம்: இஸ்லாமிய, கிறிஸ்துவ மக்களை வெறும் வாக்கு வங்கிக்காக பயன்படுத்திக் கொண்டு சிறுபான்மை மக்களை நசுக்கக்கூடிய ஒரு பாசிச சக்தியாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செயல்படுகிறார் என்று, ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிக்க வந்த பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு தேசிய செயலாளர் வேலூர் இப்ராஹிம் கூறி இருக்கிறார்.

ராமநாதபுரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், " கீழக்கரையில் இஸ்லாமியர்கள் தங்களுடைய முன்னோர்களின் சொத்துக்களை ஏழை மக்கள் பயன்படுத்துவதற்காகவும் இஸ்லாமிய வழிபாட்டு முறைகளை நடத்துவதற்காக தானம் கொடுத்தனர். ஆனால், திமுக பிரமுகர்களும், திமுக ஆதரவாளர்களும் அதனை ஆக்கிரமித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

திமுகவுடைய ஆதரவு நிலையில் உள்ள ஒரு சில இஸ்லாமியர்கள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக அமைச்சரை சந்தித்து இந்த அரசு துறையில் உள்ள அதிகாரிகளை சரிசெய்து கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்து வக்பு சொத்துக்களை கொள்ளை அடிக்கிறார்கள்.

BJP Minority Wing National Secretary Vellore Ibrahim has said that Chief Minister Stalin use Muslim and Christian people just for vote bank and suppress the minority people.