"அந்த கண்டக்டர்.. இப்ப, இங்கே, உடனே, வந்தாகணும்".. சவுண்டு விட்ட தம்பதி... வெலவெலத்து போன ராமேஸ்வரம்

Ramanathapuram

oi-Hemavandhana

ராமேஸ்வரம்: கைக்குழந்தையுடன் நடுரோட்டில் உட்கார்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தம்பதியினரின் வீடியோ ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் வைராகி கொண்டிருக்கிறது.

அந்த காலம் முதல் இப்போது வரை பஸ்களில் "சில்லறை" பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனையாக தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.. டிக்கெட் பணம் போக, மீதி சில்லறைகள் பெரும்பாலும் பயணிகளுக்கு வந்து சேர்வதில்லை.

எப்போழுது கேட்டாலும் சில்லைரை இல்லை அல்லது இறங்கும்போது வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்பதே கண்டக்டர்களின் வழக்கமான பதிலாக இருந்து வருகிறது.

சிலர் இதை பெரிதுபடுத்துவதில்லை.. சிலர் இதை ஒரு பிரச்சனையாகவே மாற்றி விடுவார்கள்.. நம்முடைய காசை வாங்குவதற்கு நாம் ஏன் தயங்கணும்? என்பது சிலரின் பதிலாக இருக்கம்.. ஒரு ரூபாய்க்காக அத்தனை முறை போய் கேட்கணுமா? என்று பலர் வெட்கப்பட்டுகொண்டு கேட்காமலேயே இறங்கி விடுவதும் உண்டு. சில்லறை விஷயத்தை சாதாரணமாக எடுத்து கொண்டும் போய்விடமுடியாது.

English summary

A video of a couple sitting in the middle of the road with their baby and fighting has gone viral on social media.