சேலத்தில் போலீசாருடன் கடும் மோதல்.. பாஜக நிர்வாகிகளை தரதரவென இழுத்து சென்ற எஸ்.பி.. பரபர வீடியோ!

Salem

oi-Rayar A

சேலம்: சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே உள்ளது ஜலகண்டாபுரம். இங்குள்ள மார்க்கெட்டில் பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த கொடி கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கிடையே முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பாஜக சார்பில் ஜலகண்டாபுரம் மார்க்கெட்டில் கடந்த மாதம் புதிய கொடி கம்பம் நடப்பட்டது.

புரிஞ்சிக்கோங்க.. அண்ணாமலை அண்ணாமலைதான்.. 3 தடவை அடித்து கூறிய செல்லூர் ராஜூ!

இந்த கொடி கம்பம் உரிய அனுமதி பெறாமல் நடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அனுமதி பெறாமல் கொடி கம்பம் நட்டப்பட்டதாக கூறி ஜலகண்டாபுரம் பேரூராட்சி சார்பில் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு பாஜகவின் கொடிக்கம்பம் அகற்றப்பட்டது.

English summary

Heavy clashes broke out between BJP-police near Edappadi in Salem district. Salem District Police SP dragged BJP executives to the ground. The SP action has been condemned by various quarters