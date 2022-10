கமிஷன் அதிகம் கேட்கிறார்கள்! டெண்டர் எடுக்க ஒப்பந்ததாரர்கள் தயாராக இல்லை! எடப்பாடி பழனிசாமி புகார்!

Salem

oi-Arsath Kan

சேலம்: தமிழகத்தில் கிராமம் தொடங்கி ஒன்றியம், நகராட்சி, மாநகராட்சி என அனைத்து நிலைகளிலும் கமிஷன் அதிகம் கேட்கப்படுவதால் டெண்டர் எடுப்பதற்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் முன்வருவதில்லை என குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

கோவையில் ரூ.48 கோடி மதிப்பில் 133 வேலைகளுக்கு 11 முறை டெண்டர் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராடி திமுக என்ன சாதித்துவிட்டது என்ற கேள்வியையும் அவர் எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Edappadi Palaniswami has alleged that the contractors are not coming forward to take the tenders as the commission is being asked for more.