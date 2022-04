போஸ்டர்கள் கிழிப்பு... சேலம் வரும் சசிகலாவை எதிர்க்கத் தயாராகும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள்

Salem

oi-Jeyalakshmi C

சேலம்: சசிகலாவின் வருகை சேலம் மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தோஷப்படுத்த அவரது ஆதரவாளர்கள் சசிகலாவை எதிர்த்து போராட்டங்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின்பு அதிமுகவில் பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவியது. ஆட்சியை தக்கவைத்தது போல, கட்சியை கட்டுக்கோப்பாக வழி நடத்த சசிகலாவை பொதுச்செயலாளராக நிர்வாகிகள் அறிவித்தனர்.

முதல்வராக சசிகலா முயற்சி செய்து அது நிறைவேறவில்லை. சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்றார் சசிகலா. 4 ஆண்டு சிறைவாசம் முடிந்த பின்னர் தமிழகம் வந்த சசிகலா சில காலம் அரசியலிருந்து ஒதுங்கி இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

பொதுச்செயலாளர் பதவியை விடப்போவதில்லை... உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு: சசிகலா அதிரடி பேட்டி

English summary

Edappadi Palanisamy supporters preparing to oppose Sasikala: (சசிகலாவை எதிர்க்கத் தயாராகும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள்) Sasikala's visit has caused a stir in the Salem district. It has been reported that his supporters are staging protests against Sasikala to please Edappadi Palanisamy.