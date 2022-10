அன்புமணிக்கு ‘ஹெவி ஷாக்’ கொடுத்த எடப்பாடி டீம்.. ஸ்பாட்டில் இருந்தபோதே சம்பவம்! உச்சகட்ட டென்ஷன்!

Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சேலத்தில் இருந்தபோதே, சேலம் பாமக நிர்வாகிகளை அதிமுகவினர் தங்கள் பக்கம் இழுத்ததால், அதிர்ச்சி அடைந்த அன்புமணி ராமதாஸ், மாவட்ட நிர்வாகிகளை கடிந்து கொண்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பாமக நிர்வாகிகள் உட்பட சுமார் 50 பாமகவினர் சேலத்தில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.

பாமக பிரமுகர் இல்லத் திருமண விழாவுக்காக, அன்புமணி ராமதாஸ் சேலம் வந்திருந்தபோதே நடந்த இந்தச் சம்பவத்தால் பாமக தரப்பு அப்செட் ஆகியுள்ளது.

அதிமுகவுடன் பாமக கூட்டணியில் இருக்கும் நிலையில், பாமக நிர்வாகிகளை அதிமுகவினர் தங்கள் கட்சிக்கு இழுத்தது சேலம் அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

When AIADMK leader Anbumani Ramadoss was in Salem, AIADMK drew Salem PMK executives to their side. While PMK is in alliance with the ADMK, Salem AIADMK's this move has created a buzz in political circles.